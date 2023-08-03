因應俄烏戰爭造成的石油天然氣價格高漲，英國政府同意數百份北海油田的開發許可，這惹怒了環保團體。星期四，4名綠色和平組織活動人士跑到英國首相蘇納克(Rishi Sunak)的私人宅邸，以巨大的黑布覆蓋滿房子，抗議蘇納克「完全黑化」。這4人沒有逃跑，隨後就被趕來的警察逮捕。

CNN報導，蘇納克的私宅位在英格蘭北約克郡的里士滿(Richmond)，如今貴為首都，目前主要居住在唐寧街10號官邸，因此私人宅邸就容易閒置。示威者打聽到宅邸管理人員離開的時候，立即搭梯子與繩索進入屋頂，打開他們事先準備，達到200 平方公尺的巨型黑色布料，其他成員還在草坪上展示橫幅標語，上面寫著：「蘇納克，你在乎的是石油利利，還是我們的未來？」

綠色和平組織後來表示，他們在蘇納克的私宅屋頂上待了總共5個小時，然後在與警方討論後才自願被捕。

蘇納克表示，他的石油與天然氣的開採只是過渡階段，為的是降低外國燃料依賴率， 2050年過渡到淨零碳排的目標不變。他強調，目前已計劃建造兩處新的碳捕捉和封存點，將於 2030 年完工。

綠色和平組織表示，蘇納克的做法，對英國的環境目標是一個重大打擊，聲明說：「我們的首相應該成為帶領走出氣候異常的領袖，而不是縱火犯。正如野火和洪水正在摧毀世界各地的家園，破壞人們的生活，蘇納克同意大規模開採石油和天然氣，這是在開倒車。顯然為了利益，他很樂意向地球縱火。」

首相辦公室發言人表示：「我們不會為採取正確的方法(指擴大北海石油鑽探)，利用我們自己擁有的資源而道歉，我們不會因為了確保我們英國能源安全而道歉，因為我們絕不會向普丁這樣的侵略者購買能源。重要的是，我們也投資可再生能源，並且提供了數千個英國就業機會。」