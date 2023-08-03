周四美股持續受到國際評級機構惠譽調降美國信評影響，3大指數早盤走跌，但跌幅已較周三收斂。在美債收益率攀升之際，投資市場靜待周五將公布的非農就業數據，以及周四盤後將公布的蘋果與亞馬遜財報。

截至台北時間3日晚間11點05分，道瓊工業指數下跌91.94點（或0.26%），暫報35190.58點；那斯達克指數下跌19.20點（或0.14%），暫報13954.25點；標普500指數下跌14.01點（或0.31%），暫報4499.38點；費城半導體指數下跌33.08點（或0.89%），暫報3678.52點。

周三（2日）遭血洗的美國晶片股，3日出現部分回魂跡象。超微（AMD）獲得多家大型投行調升目標價，Wedbush一舉將AMD目標價從145美元上調至155美元，激勵AMD股價回彈逾4%，但手機晶片大廠高通公布第4季財測低於預期，早盤股價遭大屠殺近11%。台積電ADR跌約1.02%，聯電ADR跌1.04%。

盤後將公布財報的蘋果與亞馬遜股價漲跌互見，蘋果早盤下挫約0.5%，亞馬遜微幅上揚0.2%。天風國際證券分析師郭明錤指出，由於目前正處於新舊iPhone轉換期，預估財報與財測皆不會特別亮眼。