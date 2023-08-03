2024年總統大選，選情越來越激烈。民眾黨主席柯文哲表示，如果鴻海創辦人郭台銘獨立參選，連選都不用選，民進黨參選人賴清德可以開香檳了。中天新聞針對「2024想要政黨輪替嗎？」進行街訪，有一位先生直言，「非綠聯盟想要贏，唯一是團結。可是事實上，這不太可能，因為能團結，早就團結啦」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》3日派出記者針對「2024想要政黨輪替嗎？」進行街訪，一位先生表示，「我覺得其實現在的執政黨做得並不是很好，我並不支持。所以也希望說郭台銘能夠不要出來，然後大家團結一心，然後能夠政黨輪替成功」。一位婦人則表示，「柯文哲這樣講也沒錯，因為票都分散了，當然一分散的話，這個歷史會重演」。

還有一位年輕人認為，「需要有一個比較大勢力來跟綠色的一起對抗」。一位先生也說，「在野黨一定要團結，沒有團結就不用玩了，我的看法跟柯文哲一樣」。另一位先生直言，「非綠聯盟想要贏，唯一是團結。可是事實上，這不太可能，因為能團結，早就團結啦」。