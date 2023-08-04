來勢洶洶的生成式人工智慧（Generative AI），能創造文字、圖像、音樂等各種型式的新內容，幫助人們更有效率，也更有創意。

那麼，對應到公司的人力資源部門呢？根據財星雜誌（Fortune）的報導，一些公司的人力資源部門用各種方式運用ＡＩ，大大提升了生產力。

以ＩＢＭ來說，它讓ＡＩ代勞枯燥而重複性的工作，讓員工得以去做更有價值的事。公司將兩百八十個這類型的工作自動化，在十八個月中省下了近一萬兩千個小時。

ＩＢＭ推出一個虛擬的ＨＲ小幫手（AskHR），讓員工查詢福利相關問題。假設員工想知道自己能放多長的假，就不用勞煩人資部門，可以直接問ＡＩ。它會依據你的個人資料（比如工作年資、已休假期等）給你答覆。

ＡＩ也被ＩＢＭ應用於績效評估，代為審核哪些員工有資格調薪或晉升。不過這樣的判斷結果還是需要主管確認。如果主管覺得哪裡不對，則可以再詢問ＡＩ，比如說：「某人為什麼不在調薪的名單上？」ＡＩ可能會回答，因為該員工還沒拿到某一項證照。

儘管最後還是需要主管把關，但整體來說，運用ＡＩ還是省卻了主管許多心力，有更多時間投入非他不可的事情上，像是教練員工。

除了幫助處理重複性高的工作之外，ＡＩ還可以協助找出不快樂的員工。傑柏特專業服務公司（Genpact）就將生成式ＡＩ用於協助人資部門，發現不快樂的員工，並設法提高其投入度。

公司的做法是用聊天機器人「安柏」（Amber），取代傳統的員工投入度問卷調查。它會基於員工過去與現在的答案，來決定生成什麼新問題，也會把每次的員工答覆記錄下來。資料累積越多，也就越智慧。

在員工入職的頭六個月，「安柏」會跟他互動約八到十次，其他的員工則是一年至少四次。每次的對話後，「安柏」會為員工打一個情緒分數（mood score），該分數所反映的是員工體驗的好壞。

這讓公司因而能在不耗費人力的情況下，密集地確認員工的狀態與需求，並基於ＡＩ所提供的即時性分析採取應變措施。不像傳統問卷調查費時又費人力，要持續對員工情緒進行衡量也不容易。

傑柏特的另一個ＡＩ工具是傑諾姆學習平台（Genome），它可以用來提升員工能力。公司會先決定有哪些技能是公司未來的人才所需的，利用ＡＩ從組織內部挑選有這些技能的專家，然後讓他們在ＡＩ的輔助之下，快速創造教學內容。

這些技能課程並無強制性，但被「安柏」判定情緒分數低的員工，會被主管鼓勵去參加課程，以協助提高投入度。該公司資深副總裁莫蒂（Shalini Modi）就表示：「一天學習十五分鐘的人，跟一個月上不到十五分鐘課的人相比，其投入度跟留職率就相差了三倍。」

公司也持續在實驗其他運用ＡＩ的方式。比如說，公司需要某些專家協助發展人才，但這些高階主管沒時間製作影音教學內容，此時ＡＩ可以複製主管的聲音，根據文本生成新的音檔。簡單來說，就是ＡＩ用你的聲音念稿子。

你的公司可以如何運用ＡＩ，作為人才發展的小幫手呢？