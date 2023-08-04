近日傳出前高雄市長韓國瑜7月23日全在出席代會前會見黨主席朱立倫，建議國民黨針對總統大選需有「備案」。對外界關切侯民調有無起色，朱立倫1日受訪時透露，最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小了。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日就曝光了他自己的內參民調，直言「柯文哲又再度下滑，掉了3％，大概在22％，其實真實數字賴清德大概在33％左右、柯文哲在22％左右、侯友宜在19％左右，這是我們的內參民調」，引發討論。

吳子嘉3日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「有一個關鍵人的變化特別大，就是柯文哲」，吳子嘉提及，「我們在723之後，公佈第一波美麗島民調，之後陸陸續續其他民調才出來，柯文哲支持度非常高，大家為什麼會關心723之後的民調？因為想知道柯文哲辦那個演唱會，演唱會之後的反應，到底對柯文哲是加分還扣分？這是關鍵題」。

吳子嘉更接著說，「我到今天為止也有看完一些其他的內參民調，我必須要講，看完之後現在有三腳督跟四腳督兩種，柯文哲又再度下滑，大概在22％，這是我們的內參民調，又往下走了，掉了3％，而侯友宜不到20％，可以說是非常接近了」，吳子嘉也說，「侯友宜跟柯文哲都在誤差值之內，這是三腳督的情況，四腳督的情況柯文哲就是跌到19.8％，四腳督就破20％了，給大家做個參考」。

吳子嘉更點出，「柯文哲下滑最重要的部分就是，柯文哲被這個演唱會害到了，大扣分，30歲至39歲大滑，全部掉下來，輸給賴清德，賴清德幾乎是平的，沒什麼動，這被賴清德超車，對柯文哲來說非常危險，而柯文哲20歲至29歲還是維持第一名，所以也就是說小朋友喜歡他，但他人設受到挑戰」。

最後吳子嘉更說，「其實真實數字賴清德大概在33％左右、柯文哲在22％左右、侯友宜在19％左右，這是我們的內參民調，代表柯文哲沒有優勢了，他們的距離已經非常接近了，都在誤差值內，四腳督就是通通掉到20％以下了，侯友宜是有成長的」。