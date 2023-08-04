2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而最近有一份最新的民調指出，對於「如果明天就是總統大選，你絕對『不會』投給誰？」有73％的民眾表示絕對不投給「賴清德」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》3日對於「時間來到八月第一周，全新的一個月，如果明天就是總統大選，你絕對『不會』投給誰？」進行了網路民調，截至3日23時，已有13萬人進行投票，有73％的民眾表示絕對不投給「賴清德」、有19％的民眾表示絕對不投給「侯友宜」、有9％的民眾表示絕對不投給「柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「下架民進黨，團結救台灣」、「一個失信於民的民進黨絕對不能投」、「唯一不投民進黨」、「絕對不可能投民進黨任何一位候選人」、「恭喜這次賴神以七成支持度大幅領先其餘對手」、「不管怎麼說，這次民進黨一定要下去」。