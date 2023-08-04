美國有意重新改造飛彈和火箭燃料的化合物成份，藉由提高前線軍火的射程，在太平洋地區取得優勢，讓美軍得以在距離中國大陸更遠的地區執行任務。前海軍艦長呂禮詩3日在《新聞大白話》節目強調，美國其實是創新能力不足。中國大陸的東風-17等系列是超高音速滑翔體飛彈，進入大氣層後可以轉向，計算不出它要攻擊的地點。還有RCT195B數據傳輸鏈跟蹤干擾系統，它就是來專門干擾，讓data link資料鏈路失效的。

「對比大陸跟美國的飛彈，到底最大的不同是什麼？」呂禮詩指出，現在美國想要把他的燃燒效率改得更好，推力更強，可以打得更遠，這當然是一種想法，可是有沒有想過？這其實是創新不足！因為無論你飛得多遠，飛得愈遠、飛得愈高，其實是愈早被預警！

呂禮詩提到，看一看解放軍在做什麼？解放軍不管在東風-17、東風-26、27，其實就是超高音速滑翔體的飛彈，就是它進入大氣層之後可以轉向，所以你從它發射的彈道，計算不出它要攻擊的地點，這個就是創新！你如果創新能力不足，只是讓飛彈飛得更遠，其實沒有什麼用。

呂禮詩指出，中國大陸最近在長春航展，展出了一種叫RCT195B數據傳輸鏈的跟蹤干擾系統，這個東西很早以前就已經出現過了。為什麼現在秀出來？這個就是告訴大家，data link資料鏈路沒有用了！「它就是來專門干擾data link的！」