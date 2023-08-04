美國海軍以及海軍陸戰隊員在波斯灣地區的動作頻仍，與伊朗的潛在衝突仍在繼續惡化，近日派遣了載有部隊和戰機黃蜂級兩棲突擊艦巴丹號前進波斯灣。前立委郭正亮3日在《新聞大白話》節目強調，伊朗是高原地形，美國要仰攻非常不容易。波灣石油經過荷姆茲海峽有90％，全球原油從荷姆茲海峽出來高達3分之1。因為海峽非常窄，上面兩個島也是伊朗控制。伊朗只要把這個地方封起來，美國就沒轍了，可說束手無策。

郭正亮表示，美國可能是針對伊朗檢查部分郵輪，表達一個強勢姿態。但是美國對伊朗，坦白講是束手無策！這有幾個原因，因為波灣石油經過荷姆茲海峽有90％，全球的原油從荷姆茲海峽出來的佔3分之1！這個地方因為它海峽非常的窄，上面還有兩個島也是伊朗控制的。

「所以伊朗只要把貨輪擊沉，把這個地方封起來，美國就沒轍了！」郭正亮強調，而且伊朗是一個高原地形，美國等於是要仰攻，所以非常不容易進攻，到現在都沒有發生。伊朗核彈也還沒做出來，那美國為什麼不去打？所以美方這就是一個強勢演練，就是說如果你要扣人家的船，我大概會有動作。可是伊朗也不示弱，因為美國的全球鷹偵察機也是在這裡被打下來的，所以相當麻煩。

郭正亮直言，「我認為大概就是對峙，真的衝突大概也不至於啦！」