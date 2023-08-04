國民黨2024年總統參選人侯友宜，2日結束為期3天的日本訪問行程，這是睽違16年後，再有國民黨總統參選人訪問日本。國民黨智庫執行長柯志恩表示，侯友宜跟柯文哲訪日有很大的不一樣，麻生接見柯文哲是在國會，但他見候友宜，則是在自民黨的黨部裡面。還有麻生跟侯友宜本來預計只講40分鐘，但麻生卻講了1個多小時。

柯志恩3日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜72小時訪問了36個日本國會議員，其實還有更多。日本其實對侯市長，充滿了很大的興趣，侯友宜是從馬英九選總統之前，到現在，是第一個訪日的國民黨候選人，而且侯友宜這次是用國民黨的參選人去拜訪，所以意義更大。

柯志恩接著指出，很多人質疑，侯友宜訪日這些過程，柯文哲不是都有去過嗎？她指出，侯友宜跟柯文哲有很大的不一樣，麻生接見柯文哲是在國會，但他見候友宜，是在自民黨的黨部裡面，當然有他的意義存在。

柯志恩點出，以前在溝通時，麻生個人很討厭媒體，所以麻生很希望這些事情，能等他們落地之後再來說。麻生跟侯友宜本來預計只講40分鐘，但當麻生講了1個多小時，每個人都關切「台海之間到底該怎麼辦？」