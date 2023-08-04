美國外交政策的主要戰略焦點，就是與中國大陸的競爭，華盛頓尋求切斷北京獲得世界一流技術的途徑，迫使中國大陸政策規劃者開始培育本土高科技生產市場的艱難過程，特別是在高科技領域端半導體晶片。 據中國媒體報導，上海微電子設備（SMEE）已經完善了28奈米深紫外（DUV）光刻機，預計將於今年年底開始使用該技術生產晶片。

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）3日報導，與許多中國大陸尖端科技公司一樣，，上海微電子設備因其與中國大陸政府和軍方的關聯，而被美國商務部列入黑名單，總部位於荷蘭的艾斯摩爾（ASML） 一直是中國大陸高端晶片的生產設備主要供應商之一，不過，該公司向中國大陸生產商扣留了深紫外光（DUV） 技術，並於今年早些時候同意遵守美國的要求，放棄其與中國大陸的高端晶片貿易。完全衝著晶片來。據美國媒體報導，艾斯摩爾還面臨美國的額外壓力，要求限制進一步向中國發貨，包括採用舊晶片型號的生產設備。

除了荷蘭之外，日本和台灣也面臨了來自美國的要求，削減與中國大陸的晶片貿易的壓力。去年，華盛頓突然採取了一項臨時禁止與美國有聯繫的公司在中國大陸境內生產晶片的舉措，但在發現這顯然會導致整個全球科技市場徹底混亂後，很快又收回了做法。

一位專家表示，這樣的禁令將「嚴重影響」中國大陸供應商，因為中國大陸的光刻機產品與國外最好的光刻機項目之間存在「10多年的差距」。

在上海無錫市，晶嘉微正在開發圖形處理單元（GPU），這是一種對生產手機、電腦和遊戲機至關重要的晶片。 景嘉微自稱是中國大陸最領先的GPU開發商，儘管它遠遠落後於全球最大GPU製造商美國英偉達（Nvidia）。而華為還申請了極紫外光刻（EUV）專利，該方法用於製造世界上最先進的晶片。