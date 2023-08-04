黃蜂官方推特4日正式宣布，麥克喬丹已經把球隊大部分股權賣給普羅特金與施納爾組成的財團，等於正式卸下黃蜂老闆身分，轉為黃蜂小股東之一，喬丹也發表聲明，「我對於球隊的未來感到激動，我將在未來用全新的角色，繼續支持球隊與社區。」
「能在過去13年當中，成為我家鄉北卡羅萊納州夏洛特黃蜂的大股東，是極高的榮譽，」喬丹表示，「我對球隊達成的所有成就感到自豪，包含那些場上感動的瞬間、重新獲得黃蜂這個隊名、舉辦2019年全明星賽，以及球隊對社區做出的一切貢獻。」
「在這些年裡面，我們黃蜂球迷做出堅定不移的承諾、熱情與忠誠，讓我印象深刻，」喬丹表示，「隨著我正式把主要股權轉讓，我很開心能把我的心血交給兩位成功、革新且具戰略意識的領袖，我知道黃蜂將在正確的領導下繼續前進。」
事實上，喬丹擔任黃蜂老闆的13年期間，球隊戰績始終沒有起色(兩度闖進季後賽都止步首輪)，也都沒有真正培養出明日之星，如今喬丹用大約30億美元價碼賣掉黃蜂大部分股權，就看兩名新老闆將用怎樣的方式，幫助這支長年爛隊重新振作起來。
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