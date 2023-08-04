據美國之音報導，美國國防新聞網站國防博客2日刊文說，中國大陸新型隱形戰機殲-20即將進入量產，預計每年可生產100架，大大超過了外界的預期。淡大戰略所教授李大中3日在《頭條開講》節目表示，中國大陸可能會慢慢追上美國第一線的第五代戰機的數量。甚至討論到第六代戰機時，有些專家認為大陸有一定的後發優勢。雖然美國空軍部長最近公開講過，美軍在科技上還保有部分優勢，當然可能是喊話，或隱真示假。

國防博客的資深記者科爾頓·瓊斯（Colton Jones）表示，美國專家一直認為，殲-20無法與美國的隱形戰鬥機相媲美，但美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth·Wilsbach）在2022年表示，在東海上空遭遇美國F-35時，殲-20給人留下了深刻的印象。

「以整個發展來講，現在大家比較關心的是殲-20！」李大中提到，殲-20首次開始試飛是11年前、2012年左右，慢慢修改之後，2016年開始交付，2017年量產，重點是你的量產跟總數量。美國現在來講，F-22加F-35加起來快達到500架。現在中國大陸量產殲-20，可能要達到每年100架！

李大中表示，這樣中國大陸可能會慢慢追上美國第一線的第五代戰機的數量。現在討論到第六代戰機，有些專家認為，中國大陸是有一些後發的優勢。但是美國空軍部長最近公開講過，美軍在科技上還保有部分優勢，當然這裡面有些可能是喊話的，要爭取預算的，要隱真示假。

李大中直言，「但最後，軍事就是比你的底氣，還有你的資源！」

報導提到，一般認為，殲-20由於誕生較晚，因此在航電系統設計理念、系統結構和許多具體的航電設備方面與F-35大體相當，但優於F-22。但也有許多人認為，F-35的EODAS具有三頭六臂的能力—-空／地探測、目標指示、導彈打擊、導彈攻擊警告、飛行導航和穿透地板的能力，明顯優於殲-20。此外，一些專家認為，F-22的年齡雖然比殲-20老得多，但它的隱身技術仍然優於殲-20。這一優勢在實戰中具有非常重要的作用。