新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已3年多，多數民眾均曾感受過染疫的痛苦，有人甚至感染了不只一次，有人後遺症一直好不了，苦不堪言。即使防疫措施早已鬆綁，個人衛生習慣還是得多留意，荷蘭一項追蹤醫院工作人員的最新研究警告，挖鼻孔這種有欠衛生的舉動，會增加感染新冠肺炎的風險。

這項研究以荷蘭2所醫院人員為對象，包括醫師、護理師、行政人員。比起沒有挖鼻孔習慣的人，愛挖鼻孔者感染病毒的機率高出將近2倍；每星期、每天挖鼻孔的人，感染風險最大。愛挖鼻孔的人有5分之1病毒篩檢呈陽性，沒有挖鼻孔習慣者篩檢陽性的比例則是20分之1。研究成果2日刊登於美國《公共科學圖書館期刊》（PLOS ONE）。

研究團隊在2020年3月至10月期間追蹤荷蘭2所大學醫院共404人，全員均需向研究團隊通報自己的新冠病毒篩檢是否曾為陽性，這7個月期間，院內防疫措施包括保持1.5公尺社交距離、穿戴個人防護用具、感染新冠肺炎的患者與非新冠疫者隔離。直到追蹤期間結束，研究團隊在2021年才一一詢問參與者是否會挖鼻孔。

世界衛生組織說明新冠肺炎如何傳染。

統計顯示，185名有挖鼻孔習慣的人之中，34人在追蹤期間曾出現陽性篩檢結果，佔比18%；這34人之中，12人自稱每星期挖鼻孔（35%），11人天天挖鼻孔（32%），9人自述每月挖鼻孔（27%）。相較之下，沒有挖鼻孔習慣的參與者在追蹤期間篩陽比例僅約6%。

科學家也檢視了咬指甲、戴眼鏡、蓄鬍等其他因子，然而這些行為或習慣並未出現讓參與者染疫風險增加的跡象；是否曾照護新冠肺炎患者、是否接觸過染疫同事等因素也納入調校。

研究人員認為，挖鼻孔這種行為，為病毒從手部轉移到鼻腔的過程大開方便之門，從而拉高感染風險。新冠病毒主要經由咳嗽、打噴嚏時的飛沫傳播，其他人經由呼吸攝入，導致病毒進入上呼吸道，包括鼻子，引發疾病。科學家認為，若手指沾了病毒又去接觸鼻孔，也可能造成病毒散播。已有多項研究表明，新冠病毒在常溫環境可於物體表面存活28天，感染風險也因此增加。

研究結論指出，這是頭一回有研究報告表明醫護人員挖鼻孔與感染新冠肺炎風險增加之間存有關連，「醫護人員沒有壞習慣當然值得稱道，但畢竟也是凡人」；醫界學界針對新冠肺炎傳播途徑做了廣泛的研究，然而，對於挖鼻孔這種單純的舉動帶來的作用，時至今日仍受到忽視。