三立《超級紅人榜》節目13年來孕育出金曲歌王、歌后，以及無數優秀發片歌手，3日宣布將集結9位紅人榜歌手一舉攻進高流，於11月25日在高雄流行音樂中心海音館盛大舉辦「相馮．紅人SHOW」演唱會。

主辦單位為了提倡、振興台語美麗文化，由資深前輩馮偉傑，帶領紅人榜眾歌手吳申梅、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢、林喬安、余凱揚、黃鈺涵、林孟宗等九位和「超級紅人榜」有淵源及選拔出的台語歌手共同獻聲，甫新婚9個月的吳申梅喜氣洋洋，笑說加盟「相馮．紅人SHOW」演唱會，「就好像回娘家一樣。」

當年一舉連過20關的吳申梅，星途大開，不但主演三立《阿爸的願望》，並演唱主題曲〈手紙〉、同步發行出道第一張台語專輯《思念無罪》，旋及入圍「金曲24」最佳台語女演唱人獎和最佳台語專輯獎，雙料鍍金肯定，她非常感謝「超級紅人榜」的培育、更肯定「相馮．紅人SHOW」演唱會傳承台語文化命脈的用心，因此嫁做香港媳婦的她，特別為演唱會頻做空中飛人，「想為台語文化盡一份心。」

吳申梅也為即將登上高流舞台期待不已，直呼：「迫不及待了。」除了吳申梅是這場演唱會歌手中第一個奪下20關冠軍的「大阿姐」，林喬安除了也是闖關20關冠軍，發片也成績斐然，曾與紅人榜「學姊」吳申梅對壘金曲，在「金曲29」一同角逐最佳台語女演唱人獎。

人氣頗旺的許志豪則曾是「超級紅人榜」主持人身份，「音樂才女」翁鈺鈞氣質清新，擅長多種樂器，是台語界一顆閃亮新星，陳孟賢則是師奶殺手，能歌善唱幽默風趣。