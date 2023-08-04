美聲組合「晨悠」CHENYO將在18日舉行「去你的平行宇宙」專場演唱會，日前宣布9月17日加場演出的好消息，不過她們近期進入密集的宣傳期，每天幾乎被各種通告、工作填滿，惟晨累到直接在髮廊倒在椅子上睡著，姿勢竟和專輯封面幾乎一模一樣，惟晨笑說：「難怪那天拍這張照片時，覺得一切是那麼自然。」

長頭髮的以悠則被惟晨爆料：「以悠都不洗頭。」原來因為太過忙碌，以悠常結束工作連洗頭的時間都省略，直接倒頭就睡，幾乎都是利用工作前的妝髮時間順便在髮廊洗頭，曾經高達四天沒洗過頭，以悠不好意思說：「可是頭不會臭嘛。」讓一旁的惟晨不停翻白眼。

他們日前發片記者會上公布加場的好消息，以悠更是發下豪語：「這次只要在2分鐘內秒殺，我就會戴光頭頭套跳BLACKPINK的舞。」搞笑又獨特的宣言讓粉絲大呼超級期待，以悠笑說：「怎麼辦，很期待秒殺但又怕真的秒殺。」