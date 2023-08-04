對於奢侈品而言，能夠一眼看出品牌、彰顯地位、財富的單品，例如大Logo 設計曾是時尚界十分火紅的單品，當然也是許多時尚部落客愛用的單品，但漸漸地相關單品關注度逐漸變少，反倒是看似樸實、簡潔的單品成為近期主流的時尚潮流趨勢，不論是觀察近期的秀場，抑或是歐美穿搭部落客，你都能發現低調奢華（Quiet Luxury）正低調不張揚的奪下大眾視野。

何謂低調奢華（Quiet Luxury）

不需要過多的裝飾，時髦不費力的時尚氛圍正是低調奢華（Quiet Luxury）讓人著迷的地方，TOD’S咖啡色西裝外套6萬4900、咖啡色西裝褲3萬8900、咖啡色繫踝高跟鞋4萬1900元、灰色大型T Case手提包，14萬900元。（攝影/JOJ PHOTO、模特/伊林名模湘Hsiang）

有人認為低調奢華就是過往曾風靡過的極簡主義，名字都有「奢華」二字了他自然不像極簡主義那麼樸素，那麼這個風格的設計市長什麼樣的呢？我們舉義大利時尚品牌TOD’s為例，品牌自70年代起便提出「不同場合，無論工作、聚會或是休閒時刻，都應該優雅美好。」這一句品牌精神便是「低調奢華」的精髓，他是結合實用主義與精緻奢華的概念，簡潔俐落的服裝輪廓不論上班、聚會都能完美融入，運用高級材質所產生的自然服裝質感，以及設計師藏於細節的獨特設計，即使不需要大LOGO，也能讓人知道服裝的獨特之處，同時也更能體現穿著者的品味。

不過度裝飾、經典優雅

秀場中由法國超模Laetitia Casta演繹黑色套裝，由伊林名模湘Hsiang演譯，TOD’S條紋西裝外套，5萬6900、條紋西裝褲4萬1900元、灰色迷你抽繩Di Bag7萬7900元、咖啡色繫踝高跟鞋，4萬1900元。（攝影/JOJ PHOTO、模特/伊林名模湘Hsiang）

我們將目光聚焦於品牌2023秋冬系列的秀服中，全系列經典單品採用全天然的面料打造，再加上簡約線條與品牌精湛工藝，即使不用過多的裝飾也呈現出個性鮮明的品牌風格。其中由法國超模Laetitia Casta演繹的那套靈感來自於制服的黑色條紋大衣，看似隨處可見的服裝，但是結構化的襯衫讓Oversized的大衣，除營造帥氣的都會女子形象，下擺的開杈設計則隱約露出女性腳步曲線，為整體造型增添視覺層次;另一套米色供裝裙搭配剪羊毛大衣的造型，則是運用率性俐落的長大衣，中和帶有些許俏皮感的短裙，自然地塑造時髦不費力的時尚氛圍，而這也是低調奢華中很重要的要點。

TOD’S棕色迷你抽繩Di Bag，7萬7900元。（TOD’S提供/林欣儀台北傳真）

TOD’S棕色T Case中型手提包，8萬7700元。（TOD’S提供/林欣儀台北傳真）

TOD’S粉裸色豆豆鞋，2萬6500元。（TOD’S提供/林欣儀台北傳真）