藝人舒子晨以《大學生了沒》固定班底發跡，因神似謝金燕的臉蛋而有「小謝金燕」的稱號，今年5月中無預警拋出升格人妻震撼彈，對象是排球國手許美中，不時在社群平台分享婚後生活，3日適逢颱風天，北北基停班停課，舒子晨拿手機錄影，以「老婆視角」紀錄老公煮雞湯的一幕，夫妻日常閃瞎粉絲。

舒子晨今日發文分享颱風天日常，表示自己在家放鬆耍廢，很感激老公的照顧，並發出一支影片，可見許美中在廚房彎著腰煮四物雞湯，鍋裡的料相當豐富，他見舒子晨好奇走近，甜蜜說：「我煮妳要喝的啊」，也洗好粉撲，放在洗手台邊上曬乾，甚至幫忙足部按摩刺激身體循環，把老婆照顧得無微不至。

舒子晨感動地說：「婚姻不是愛情的墳墓，是和另一半分享往後的人生」，但另一邊老公看的電視節目竟在談分屍案，有些破壞氣氛，有人開玩笑：「在看怎麼分屍後煲湯？」、「太恐怖了，又是颱風夜」，舒子晨連忙安慰：「不怕不怕」，其他人則留言：「有這種老公，人生無憾啊」，舒子晨滿意回：「上輩子燒好香。」

許美中5月突然在IG宣布婚訊，寫下：「雖然攻擊球速是蠻快的，不過愛情來的太快就像龍捲風～～」，接著以「許太太」來稱呼舒子晨，讓粉絲又驚又喜。談及對這段婚姻的想法，舒子晨跟老公去花蓮旅行時，曾有感而發：「幸福很簡單，燈火闌珊的溫暖，柴米油鹽的充實」，並表示用平常心過生活，避免庸人自擾。