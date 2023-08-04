兩年一度的環太平洋（Rimpac）軍事演習，台灣雖多次表態參與意願，但仍被排除在外。而《敏迪選讀》主持人敏迪則代表台灣去美國參加國務院舉辦的外媒參訪，然後和印太司令部交流了有關台海議題、不對稱作戰以及環太平洋軍演的問題，而對於台灣何時能參加環太平洋軍演，她31日時就表示，「在環太平洋軍演這一塊，我這次得到的答案有點令人心酸」，引發討論。

上月31日在網路節目《TODAY看世界》中，對於未來台海若是有事，敏迪表示「前陣子美國太平洋艦隊的司令有接受美國外媒的專訪，他在專訪裡面已經說過『我們準備好了』，那請問我們可以看到什麼樣的協助？我們會看到的協助是你們對烏克蘭的協助嗎？如果不是請問是什麼？」對於這樣的問題，敏迪也分享，太平洋艦隊的海上作戰副主任的答案，「基本上太平洋艦隊的任務是提供一個很完整的全面建議，提供給美國國會跟美國總統，所以最終美國在印太的艦隊會對台灣提供什麼樣的幫助，還是要由美國總統跟國會的決定，他們能做的事情就是提供最完整的建議，他認為『他們已經準備好了』，而且會是用最快的速度抵達台海」。

而敏迪也坦言，對於這樣的答案其實她有點小失望，她也分享這位副主任的想法，「他認為世界各國在俄烏戰爭學到的事情就是『團結』，十分重要，如果今天其他盟國沒有協助、沒有團結的話，光是太平洋艦隊快速抵達戰場，不是那麼的有辦法防堵中國大陸」。

至於台灣何時能參加環太平洋軍演，印太司令部的參謀長則回應，「台灣現在最重要的是訓練 (Training)，應該要把時間放在訓練，而不是把時間花在那些『閃亮的大型軍演 (Shining Big Objects)』」，而敏迪也問了另一位智庫ABCSS一樣的問題，對方則認為，「如果今天美國答應台灣參加環太平洋軍演，那麼形同美國向其他軍演參與國承認，台灣是個主權獨立的國家，這可能會讓其他國家覺得為難，並且可能因為擔心觸怒中國大陸而退出軍演，最後就會只剩美國與台灣自己玩」。

該名智庫也提到，「即便台灣無法參加環太平洋軍演，但還是應該持續發聲，要讓各國知道我們需要這些東西，把這些事情放上檯面」，敏迪最後也說，「在環太平洋軍演這一塊，我這次得到的答案有點令人心酸，但實際上我們持續的在問這件事，他們就會知道台灣想參加這個軍演」。