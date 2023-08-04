中颱卡努過去4小時呈現滯留狀態，中心位置始終在台北東北方320~330公里的海面上原地打轉，為何卡努會卡住不動？又會卡到何時？對此氣象粉專用圖解給答案。

臉書「台灣颱風論壇」指出，卡努卡住不動的原因在於，北方原本串連起來的高壓軸帶段開，分成中國大陸上空和日本東南的兩股勢力，兩股勢力又因各自原因不斷減弱，導致西拉的力量不足，此時南方的高壓又從颱風下面延伸過去，導致卡努被夾在中間，相互拉扯下，就在原地持續打轉。

台灣颱風論壇表示，預計未來中國大陸上空的高壓會持續減弱，南方高壓逐漸取得主導權，因此清晨5點左右，卡努就會加速並大角度回馬槍，再度襲擊沖繩，且在下周登陸日本，「關鍵五小時見真章」。

卡努目前中心位置仍在台北東北方330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行，其強度持續減弱中，預估可在今天(4日)清晨解除陸上颱風警報，但受颱風牽引的西南氣流，將會為中南部地區帶來豪大雨。