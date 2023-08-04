2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而以報導國際新聞知名的《敏迪選讀》主持人敏迪，日前獲美國務院邀請與其他外媒赴美參訪。敏迪日前分享此行時指出，國際媒體很重視台灣總統大選，甚至除了知道國、民兩黨之外也聽過柯P；而她正面詢問美方對總統候選人的看法，也獲對方十分自信 的回覆。但敏迪也指，「一個警示很重要，就是今天我們不管選哪個候選人出來，民意很重要」，引發討論。

敏迪為此次台灣唯一獲邀赴美參訪的媒體人，與其它國家共20 位記者、媒體人成行；行程除與美方相 關人員，也和印太司令部高官對談有關台海議題、不對稱作戰以及環太平洋軍演等。她上月31日在網路節目《TODAY看世界》中分享心得指出，美方給各媒體充份的發問時間，讓她也能提出想問的問題。其中，敏迪指國際上真的很重視台灣2024總統大選，各國記者都在關心。

敏迪透露，她問胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）「明年台灣選舉結果，會不會影響美國的對台政策？尤其是明年不是民進黨當選，是否擔心台美關係？」戴雅門則秒答「不會」，因為已經和三個候選人都分別見過面了，而他的判斷這三個候選人都非常重視台美關係，所以他不認為哪一個候選人上任之後就會影響到美國對台灣的政策，因為他認為美國政府可以很容易跟這三個候選人打好關係。

不過戴雅門承認會擔心「若明年是較親中的候選人上任的話，中共會比較容易重塑台灣國內的輿論風氣，就可以更容易滲透進台灣」，可能影響美台關係。但敏迪也認為，「我覺得他給我們一個警示很重要，就是今天我們不管選哪個候選人出來，「民意很重要」，應團結展現。