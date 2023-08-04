氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

中度颱風「卡努」來勢洶洶，清晨最靠近台灣，風雨也最為劇烈。不過，由於環境不利發展，卡努強度減弱，最快今（4日）凌晨到清晨解除陸上颱風警報，海警則要到4日下半天才有機會脫離。氣象局清晨針對全台18縣市發布豪、大雨特報，受西南風影響，中南部降雨明顯，尤其山區要慎防局部大豪雨。此外，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風。

氣象局指出，卡努颱風過去3小時強度略為減弱且中心有打轉的現象，目前在臺北東北方海面，預計未來將緩慢向東北轉東北東移動，其暴風圈正影響臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭仍構成威脅。

陸上：新北、臺北、基隆、宜蘭應嚴加戒備。

海上：臺灣北部海面、臺灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今(4)日蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、臺東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，臺北市、苗栗以南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請注意。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(4)日南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、南投縣地區及臺北市、苗栗縣、臺中市、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區：南投縣。