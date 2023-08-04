潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長演技大爆發。（鏡文學提供）

潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長陳令秋。（鏡文學提供）

潘儀君愈來愈懂得過生活，還成了綠手指。（潘儀君提供）

多年未接台劇的潘儀君，在律政影集《八尺門的辯護人》飾演為貫徹廢死不擇手段的法務部長「陳令秋」，她日前接受專訪時表示，接演這部戲最難的部分不是床戲，而是明知誤判仍要下執行死刑決定的瞬間，她說不是怕觀眾不喜歡她的詮釋，而是怕引來負面觀感、讓觀眾痛恨她而轉台、棄劇，「結果觀眾第8集才發現，來不及棄劇，看完了！」笑說導演已經先預防，避免掉了這部分。

她在最後一集對著王傳一飾演的檢察官說「法律本來就是權衡跟妥協的產物。不殺，就不能阻止繼續殺，如果必須要殺，那就要殺在最好的時刻」，為了廢死公投不惜掩蓋兇犯未成年，等行刑後才公布藉此博取同情票，為達政治目的而掩蓋真相，「陳令秋」的冷血不帶感情，令觀眾不寒而慄。她自己詮釋時也很掙扎糾結：「到底要呈現完全不帶情感，還是有些掙扎？正常人有這麼冷血嗎？這麼冷血好嗎？到底要選哪種方式呈現？」

後來她發現，有時很難面面俱到，只能找最簡單明確、觀眾最能直接感應到的表演方式，「想太多、想顧全這個或那個，反而會有點搖擺模糊。有時思考太多不見得是好的，必須在當下清楚傳達角色動機，與要求的戲劇效果」。

處女座的潘儀君，本來就是個非常容易糾結的人，但她說疫情這3年改變了她很多，

坦言前幾年沒接戲，是因為防疫關係所以不敢出門、不敢跟外界接觸，「對於新冠疫情我很焦慮，且我焦慮得很嚴重；因為我平常不開車都搭捷運，所以根本不敢出門。直到現在想到都還是會很難過，當時每天看到這麼多人染疫死掉，是猝不及防地離世，那種突然的生離死別、無法跟死去的親人好好說再見……會不停地讓你很痛苦，因為我們都是同胞，雖然不認識，但共同生活在這島上、面臨同樣的問題，大家是休戚與共的感受，所以我特別難過」，感性的她講到這，已經忍不住哽咽落淚。

「那時不知道何時到盡頭，因為每天都在發生，很恐懼有一天發生在家人、親朋好友甚至自己身上。那種焦慮對我來說太痛苦、非常痛苦！」而過程中她剛好搬家、生活面臨變化，「我重新整理自己的生活，以及心理的層面。在大疫當下，我有了有很大的改變！」

她說以前對很多老生常談，都覺得只是一種人生哲理的說法，她不能理解心裡有事晚上怎麼能睡得著覺呢，經過這幾年的變動，加上她也搬家，生活面臨一些重新整理調整，已經訓練自己轉念：「再難受的事情，想個5分鐘，就不去想它了！」

「因為我已經很清楚知道，這問題花5分鐘、10分鐘可想出辦法，表示可以解決，否則就是沒有好的辦法，你想再久也沒有用，只是浪費當下心情。先不理它，寧可去做想做的事，不要再被糾結在一團毛線球裡，因為人生苦短，好好過好當下，之後你會發現其實日子還是一樣會過，就算問題仍在，也只能面對它，總有一天就有辦法生出來，也許根本不需要辦法，問題可能已經消失，或者已經不是問題。自己走過那一回，發現真的就是這樣」。

她透露，本來沒打算要開工拍戲，所以工作上沒有合作夥伴，後來則面臨如果要繼續拍戲是否需要找個經紀人的考量，但對於要找什麼樣的人合作則有點茫然，因為她已離開台灣演藝圈一段時間了，不是那麼熟悉，「拍《八尺門》後又拍了《人浮於愛》，認識了現在的經紀人，覺得聊得滿OK、滿好的。這印證很多事情時候到了就有答案了，不用太去困擾，順其自然就會發生，但以前的我就會焦慮，可能會想要到處打電話問人、會有期待，如果沒得到想要的答案就會影響心情，產生後續連鎖效應⋯。 」後來的她覺得有些事光想沒有用，不是不要主動，而是不用太刻意，在適當時機去做，會收到更好的效果，如果時機點還沒到硬要做，可能事倍功半、或有太多莫名干擾出現，「以前的我會想趕快得到答案，現在是可以再看看啊、再觀察一下」。

現在的她，對很多事不再那麼糾結了，人也變得更豁達、更輕鬆自在一點，「我終於找到一個對付自己的辦法！真的很困擾時，只給自己5分鐘想，以前也許強迫自己5分鐘有效，但過了又回來，前進一步後退兩步，一直在那樣的拉鋸中；現在是真正轉念，就是真的只給自己5分鐘，想5分鐘還是無解，就知道沒有意義，不要再放費時間，會心甘情願、樂於先去做別的事，知道船到橋頭自然直，現在清楚地知道，就是『面對它、處理它、放下它』，人家講的都是有道理的，不只是老生常談或勸世文，我們真的可以做到，很簡單，沒有別的真理！」

被問及感情狀態？她淡淡地說，「我一個人過得很開心、很健康」，是否想要有個伴？她說「有也好，沒有也很好，沒特別想要或不想要，一個人有一個人的好，兩個人也有兩個人的好，順其自然就好」。