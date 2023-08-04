法國政府今天表示，已獲得歐洲聯盟批准提供台灣固態電池廠輝能科技15億歐元（約新台幣519億元）的補貼，以在敦克爾克（Dunkirk）興建輝能的歐洲首座電動車電池工廠。

法新社報導，這項設廠計畫投資總額為52億歐元，目標2026年起開始生產固態電動車電池。

該工廠預計直接聘雇人數為3000人，還能幫助區內另外1萬2000人。

輝能歐洲公司總裁諾曼德（Gilles Normand）告訴法新社：「這項投資援助，將使我們得以強化我們的研究和創新行動。」

法國經濟部發聲明表示：「這項投資案顯示法國在電池領域後來居上的策略成功：這座工廠將生產全世界技術最先進的其中一種電池。」

法國政府已設定目標，要在2030年前每年生產200萬輛電動車，同時整個歐洲也在嘗試增加境內的電動車電池產量。

法國首座電動車電池工廠已於5月開張，目前計劃包括輝能科技的新廠在內，還要在北部蓋3座工廠。（譯者：楊昭彥）1120804