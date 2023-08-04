陳希瑀與鍾政均、江明娟7月20日便來到愛媛進行排練。（寶麗來提供）

日台棒球交流 100 週年紀念音樂劇《KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～》，將於日本愛媛縣東溫市-少爺劇場東溫市的知名音樂劇劇場「少爺劇場（坊っちゃん劇場）」演出，3位台灣演員陳希瑀、鍾政均、江明娟參與演出的「台灣期間限定特別舞台」也將於4日登場。在日文台詞與獨唱曲雙重壓力下，飾演女主角花子的陳希瑀就連休假日在日本逛街觀光走在路上時，也不停背著台詞，引來路人側目。

陳希瑀與鍾政均、江明娟3人7月20日便來到愛媛進行排練，趁著排練空檔參與宣傳，希望讓更多日本觀眾知道，進而到劇場觀賞，了解1931年代發生的故事，促進更多台日交流，也藉宣傳期間走訪愛媛松山的景點，街道上隨處可見《KANO》的宣傳海報，也讓陳希瑀相當興奮，整個人幹勁十足，充滿電力迎接即將到來的演出。

陳希瑀去年10月開始參與徵選，到最後拿下女主角花子一角，這一路讓她覺得興奮、榮幸且感謝。在日本出生成長的她，有一定的日文基礎，雖然如此，當她4月中拿到演出劇本，看到花子有一半的場次，並有幾段長達好幾頁的日文台詞，心理的壓力也越來越大，一邊全心投入劇本，一邊積極錄製練習影片與日本團隊線上溝通，確認需要調整的地方，為的就是希望7月赴日排練能盡快進入狀況。

音樂督導岸田敏志透露，原本花子這個角色是沒有獨立唱歌的部分，但在看了陳希瑀的徵選影片後靈感大發，覺得花子這角色如果加上單獨歌唱會更加鮮活出色，最後岸田先生為花子創作了3首獨唱曲。陳希瑀表示：「很高興得到岸田老師的肯定，就是心理的壓力更大了，但會將這些化成動力，讓自己能夠好好呈現花子這個角色。」

在《KANO》劇中花子是花樣年華的學生，陳希瑀為此特別穿上久違的水手制服搭上辮子造型，整個人青春洋溢，她說：「讓我有點懷念小時候在日本讀書的時光，不過同樣穿制服，那個時候的我無憂無慮，這次是本人壓力很大，但花子要充滿青春無邪。」拍攝宣傳照時，陳希瑀的花子扮相也讓攝影師與工作人員紛紛直呼：「卡哇伊！真的就是我們想像中的花子！」

《KANO》由真實故事改編的音樂劇作品，描述在愛媛縣出生的近藤兵太郎，1931 年帶領台灣的嘉義農林學校，與日台學生一同組成隊伍，首次登上甲子園。腳本由參與日本多部連續劇、電影、舞台劇作品的羽原大介所撰寫。曾是少年隊隊長且至今參與舞台監製超過 50 部以上的錦織一清擔任本次舞台監製，以創作歌手與演員身分活躍的岸田敏志擔任音樂督導。特別邀請徐若瑄擔任此次期間限定特別舞台的形象大使。

《KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～》4日首演，當天電影《KANO》監製魏德聖也將到現場觀賞並與主創團隊一同進行映後座談。要在魏導面前進行首演，陳希瑀說：「緊張是一定的，畢竟是首演，但自己一定會全力以赴，不讓觀眾們失望，也希望大家可以多多支持我們！」除了劇場演出外，為了服務不能親自到日本觀賞的台灣觀眾，《KANO》推出線上LIVE服務，讓台灣觀眾可以同步進入1931年的故事。