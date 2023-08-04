俄烏戰爭爆發之後，全球都以前所未有的注意力來關切這場戰爭的進展，其關切程度遠遠高於2014年俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞戰爭，其中最主要的原因在於專家與一般人都拿俄烏戰爭來觀察台海爆發戰爭後可能的發展，其出人意料的結果讓大多數人對台海情勢發展有了不一樣的看法。不過戰略專家們警告，台海戰爭與俄烏戰爭有幾項非常重要的差異，會造成台海情勢發展與烏克蘭截然不同。

輿論與學術界將俄烏戰爭與台海戰爭進行類比與觀察，並非來自於政治人物、戰略專家或媒體的刻意操作，從一項簡單的數字就可以證明：2022 年 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭的當天，全球範圍內「台灣」關鍵字在谷歌上的搜索量比前一天增加了5倍，打破「台灣」一詞的搜索記錄。這種數量級的差異，可以證明台灣與烏克蘭情勢有著強烈的政治邏輯關聯性，國際政治與戰略專家與一般網民相同，都在關注台灣問題是不是烏克蘭之後的下一個焦點。

中國發動對台戰爭比俄羅斯發動對烏克蘭戰爭的成本高得太多。（圖／中國軍網）

將烏克蘭情勢和台灣進行比較是很容易理解的，俄烏戰爭的歷程也能讓關切台灣議題的各方從中吸取一些重要的教訓，戰略專家們指出，有幾個重點會導致俄烏戰爭與台海戰爭出現完全不同的結果。

首先，俄烏戰爭與台海戰爭之間在成本上有重大差異。相較之下，大規模入侵台灣要花費巨大的政治軍事成本，這會遏阻北京採取大規模軍事行動。相對地俄羅斯入侵烏克蘭就對簡單得多：參加一場演習之後就順道把基輔佔領了，接著扶植一個親俄的烏克蘭政權。由於成本太高，就算北京要用武力逼迫台灣接受其政治議程，應該會採取步步進逼的壓迫性軍事行動，而非採取全面的戰爭。

美國專家認為，數十年來維持「戰略模糊」策略對兩岸維持現狀形成有效的雙重威懾。（圖／中國軍網）

其次，俄烏戰爭與台海戰爭另一個根本性的差異在於美國進行干預的可能性。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國總統拜登最明確的說法是：「美國單方面使用武力對抗俄羅斯入侵烏克蘭的想法，目前還不可能實現。」甚至到俄軍入侵當天，拜登還語氣堅定地重申了美國的立場，普丁因此確信美國不會參戰。

在台灣問題上就完全不同。美國數十年來維持「戰略模糊」策略形成有效雙重威懾：讓北京不敢輕易動武改變現狀，台灣也不敢冒險宣布獨立或變更國號以引起台海戰爭。拜登即使在2年內於4個不同場合明確表示將在中共動武時防衛台灣，但白宮與國務院官員仍在媒體的追問下堅守「戰略模糊」策略。至今為止，北京的領導人都相信美國會介入台海戰爭，去年下半年美國智庫對美國前高級官員與戰略專家所做的調查也顯示，100%的受訪者都認為如果台灣遭中共入侵，拜登一定會出兵干預。一些美國盟邦的高級官員們，幾乎也都相信美國會在台海爆發戰爭時派兵介入。

關研究指出，台海戰爭在全球的經濟損失可能遠遠超過2兆美元，而且對國際經濟會造成長久的損害。圖為漢光39號演習。（圖／黃子明攝）

再者，中共入侵台灣的經濟成本也比俄羅斯入侵烏克蘭的經濟影響大得多。在俄烏戰爭前，烏克蘭貿易額佔俄羅斯貿易總額的1.5%。相較之下，台灣與大陸的貿易總額超過3000億美元，佔中國貿易總額的5%以上，台灣也是美國、韓國和日本之後的中國第4大貿易夥伴。台灣在全球經濟的份量比烏克蘭大得多，尤其是半導體產品的影響力，一旦發生台海戰爭，全球半導體貿易將遭受重擊，並在各個產業鏈引起連鎖效應。在全球受到失去台灣半導體造成危機，接著會引起全球經濟放緩並帶來二次衝擊。相關研究指出，台海戰爭在全球的經濟損失可能遠遠超過2兆美元，而且對國際經濟會造成長久的損害。

最後，很重要的是，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的專家認為，雖然中國全面入侵台灣將因各種因素而遭到遏制，但在全面入侵之外不同程度的軍事施壓卻會持續升高。2022年一年之內侵擾台灣防空識別區的中共戰機總數高達1737架次，比2021年增加近8成，2023年顯然又大幅增加；美國政壇要員訪台時共軍也會在台灣周邊進行各種規模不等的軍事演習，戰機、戰艦持續跨越具有象徵意義的台海中線，機隊遶島航行與在台灣東部海域威懾性巡航也不會停止。

未來中國可能會大幅增加對台灣的軍事壓力，包括增加機艦進入台灣空域、軍事演習對與台灣往來的機船進行干擾或封鎖。（圖／新華社）

在美中關係持續僵持的情況下，未來中國可能會大幅增加對台灣的軍事壓力，包括對與台灣往來的機船進行干擾、要求進行報備，或執行各種強度不一的封鎖措施。這些做法能取得北京想要國際政治與宣傳上的成果，同時能避免全面衝突的軍事和經濟上的後果。CSIS對專家的調查中有超過半數的專家認為，未來10年內這類騷擾、隔離或封鎖等準軍事行動行動會持續升級，但是仍不會大規模入侵台灣，除非台灣越過中共所認定的紅線。

總之，台灣面對中共與烏克蘭面對俄羅斯有著非常重要的根本性差異，美國及其盟友們必須認清其中的幾個關鍵問題，否則很可能做出錯誤與危險的政策選擇，或是忽略了中共對台壓迫性準軍事行動對國際社會造成的長期影響與風險。