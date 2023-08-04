根據美媒《大眾機械》報導，5架B-1B轟炸機就能向中方航空母艦發射多達180枚「長程空射反艦飛彈」，射程600公里，能擊沉解放軍航母福建艦。前立委蔡正元表示，美媒把B-1B「吹牛」得像神器，福建艦整個艦隊少說有5艘船艦，B-1B恐怕連接近福建艦都有困難，甚至很容易被攻擊。

蔡正元3日在中天《全球大視野》節目中表示，B-1B機齡大約40歲以上，在戰場上屬於老爺機，美媒把B-1B吹牛得像神器。福建艦是艦隊，最起碼有驅逐艦、潛艇、補給艦等船艦，整個艦隊至少有5艘船艦，不會孤零零地停留在那裡。

蔡正元認為，B-1B恐怕連接近福建艦都有困難，福建艦警戒範圍至少1200公里，射程600公里的導彈打不到。況且美方吹牛導彈是隱匿的，導彈是圓潤型，只要塗上基本的隱匿材料，速度相當快，雷達要偵測有困難。但是這種巡弋飛彈只不過超音速1、2馬赫，導彈拖曳出來的火焰，太容易被現代雷達偵測到。

蔡正元點出，航空母艦上的近防砲，一下子能發射幾萬發砲彈，就像彈幕，比紗窗更密，B-1B要穿透這個彈幕，相當困難。而且B-1B速度太慢很容易被打到，轟炸機不像戰鬥機可以飛那麼快，載重量那麼重，很容易被攻擊，搞不好空中就解體了。