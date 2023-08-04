2024年總統大選形成國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲等三腳督競爭局面；侯友宜雖然民調低迷，但是根據《Ettoday》全手機簡訊最新民調，侯友宜、柯文哲僅相差4%。媒體人韋安表示，如果以全市話來調查，侯友宜、柯文哲的差距可能比4%更小，甚至已經平手了，而且逆轉。

韋安4日在臉書貼文表示，好快！侯友宜、柯文哲不僅平手，而且逆轉。根據《Ettoday》日前公布的最新民調，柯、侯相差4%，但是全手機簡訊調查，對年輕支持者多的柯P數據會較高，推測若全市話調查則會平手。

韋安接著引用一份未知出處的前桃園市議員王浩宇公布的民調，市話、手機混合調查結果：賴清德36.6%、侯友宜23.5%、柯文哲22.9%。侯、柯不僅平手，而且侯友宜已小幅度反超柯文哲，由第三名進步到第二名。

韋安指出，根據《Ettoday》最新的2024總統大選民調，在三腳督，賴清德以36%領先柯文哲的28%、侯友宜的24%，侯、柯相差4%，這份民調是全手機簡訊所做民調；而根據民調專家的分析，如果以全市話來調查，在三腳督的情況下，柯、侯的差距可能比4%更小，甚至已經平手了。