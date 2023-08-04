美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美方邀請回任中國外交部長的王毅訪問華府，但尚未獲得回覆。

路透社報導，前中國外交部長秦剛7月底突遭免職後，華府本週正式向資深外交官王毅提出邀約。

布林肯今天在紐約聯合國總部活動場邊告訴記者：「我們尚未獲得回覆，但我們才剛遞出邀約，我會預期我們將有機會見到彼此，並接續我在北京進行的重要溝通。」

秦剛上任僅7個月後神秘「消失」，6月25日起就不曾公開露面。中國外交部僅表示秦剛因健康因素不克執行公務。

布林肯6月18日曾在北京與秦剛會面，這是5年來首度有美國國務卿訪問中國。美國國務院當時表示，雙方會談「坦承、具體、有建設性」，布林肯則邀請秦剛訪問華府繼續討論。

現年69歲的王毅曾於2013至2022年擔任中國外交部長，他上個月代替秦剛出席印尼雅加達的區域會議時，在場邊與布林肯會面。（譯者：楊昭彥）1120804