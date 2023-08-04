一名在補教界頗具知名度的社會科蔣姓教師（26歲，下稱蔣師）遭控對團隊中的男老師毛手毛腳，更假藉酒意對男老師猥褻得逞，除此之外蔣師再被爆料，雖然他在業界打著政大的名校光環教書，但實際上到現在都還沒拿到政大的畢業證書。

知情者B先生（化名）指出，蔣師的性騷事蹟早已在台大與政大廣傳，只要稍微打聽一下就知道，而B先生也是受害者之一。他透露，他和蔣師認識已近10年，考上研究所後為了貼補家用而加入蔣師的補教團隊。

B先生透露，在大學時期蔣師就時常說出帶有性暗示或挑逗言詞，有次B先生在租屋處洗澡，回到房間竟看到蔣師憑空出現在他房內，讓他備受驚嚇，蔣師竟一派輕鬆表示，因為剛好遇到鄰居，向鄰居自稱是B先生好友而進房。

A先生在臉書上發文控訴蔣男的行為，未料卻被蔣男提告加重誹謗與洩露個資。（圖／翻攝自當事人IG）

在B先生就讀研究所時期，蔣師也多次利用課間午休的理由，向他借用學校宿舍的床位，多次趁機對他毛手毛腳，更趁他去上廁所空檔在他的床上打手槍；也曾在2人單獨在車上時要B先生閉上眼睛，給他一份「驚喜禮物」，卻直接吻上去，嚇得B先生立即彈開。

B先生透露，A先生（化名）指控被蔣師強迫前往聚會，並在酒醉後被蔣毛手毛腳、打手槍的情況，他也曾經歷過，只是礙於當時酒精反應，頭痛到無法阻止，只好盡全力忽視，並在身體稍稍恢復後盡速離開。

隨著A先生指控蔣師的文章出現，B先生表示他有收到約5名學長學弟私訊表示，蔣師曾利用相同的手法對他們猥褻得逞，而蔣師明明是社會科補教老師，卻無法劃清與他人身體界線，更試圖以訴訟嚇阻受害者、帶風向，將自己塑造成純然的受害者。

A先生曬出自己向北市婦幼隊報案的證明單，強調目前相關事件已進入司法程序。（圖／示意圖／當事人提供）

A先生強調，蔣師自2015年就讀政大至今，雖有申請延畢，但尚未取得政大的學士學位，在外卻自稱有政大學位，且蔣師時常不給團隊教師教材、欠薪，更動不動就情緒失控，常會對團隊老師無故發飆，對比其在學生面前幽默風趣的樣子，相當諷刺。

對此，蔣師透過公關表示，目前不做任何澄清及回應，但因蔣師手中握有A男控訴的一切不實證據，且有百分百的信心不會被起訴，屆時會再一一澄清。

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