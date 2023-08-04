歷時一年，台美21世紀貿易倡議首批協定於6月1日在美國簽署，共計八個章節，包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題。我方仍目標年底完成12項議題談判。

鄧振中3日表示，台灣一直都準備好要談判，且實體會議地點不論在台北或美國華府，都沒有問題。

據悉，近期台美密切進行非正式交換意見，很快會有召開第二階段首次實體會議「好消息」，而我方期待本月就能召開。另據推測，前兩次都是輪流舉行，上一次實體談判會議在台北，這次在美國華府舉行機會高。而按照慣例，我方屆時派出副總談判代表楊珍妮領軍，美方則由貿易代表署助理貿易代表Terry McCartin帶隊，直接就農業、環保、勞工等議題磋商。

議題進度上，據透露，我方將重心放在農業，希望最終可以擴大農產品出口，為此，我方談判人員近期不斷參考美墨加協定，訂出所需要遵守的規範和標準，以利談判更順利進行。