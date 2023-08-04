卡努颱風陸警解除，不過受颱風外圍環流影響，北部仍有陣雨，中南部雨勢加大，尤其山區有豪雨或大豪雨機率，中央氣象局今晨針對13縣市發布豪雨特報，並對南投發出災防告警，提醒民眾留意大雷雨及暴雨。氣象專家吳德榮表示，因西南季風影響，中南部下周一（7日）之前午後容易有大雷雨及劇烈天氣。

今天受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣及台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南、台東地區及新竹、苗栗、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象局今天清晨針對南投縣發出防災告警，提醒民眾留意大雷雨，南投縣山區則有暴雨。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天起卡努導引氣流轉由其南方高壓北側的偏西風主導，向東北東移動，逐漸脫離台灣；因「角隅效應」北部沿海及恆春半島、蘭嶼仍有強陣風。

今天中南部雨勢加大，尤其山區，明天起至下周一西南季風帶來潮濕、不穩定的大氣，中南部午後常有大雷雨伴隨劇烈天氣；下周二至周四（8至10日）各地晴朗炎熱，午後仍有局部大雷雨。