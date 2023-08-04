受到全球不景氣衝擊，蘋果上季（4至6月）iPhone營收396.7億美元低於去年同期的406.7億美元，也不及華爾街預期的402.4億美元，導致公司股價在3日盤後下跌2.6％。然而，大中華營收在上季意外成長。

蘋果3日盤後公布上季營收818億美元，較去年同期的829.6億美元減少1.4％，合乎華爾街預期。上季淨利198.8億美元，經調整後EPS達到1.26美元，高於去年同期的1.20美元，也高於華爾街預期的1.20美元。

除了iPhone業績下滑之外，iPad營收也在上季年減19.8％至57.9億美元，不及華爾街預期。上季Mac營收也年減7.9％至68億美元，但優於華爾街預期。包括穿戴式裝置、居家裝置及配件在內的營收是上季唯一成長的產品項目，營收年增2.4％至82.8億美元，但不及華爾街預期。

雖然今年以來中國經濟成長減速，但大中華地區營收在上季達到157.6億美元，意外較去年同期成長7.9％，也高於華爾街預期的136.2億美元。