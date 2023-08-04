連2周出現颱風擾台，北部和南部地區輪流放颱風假，一名女網友分享，上周杜蘇芮來襲，她爽放2天颱風假，加上周末共休了4天，精神滿滿回公司工作，卻被主管告知，如果颱風假沒用特休銷假就不會支薪，讓她超傻眼，也很好奇這樣是合理的嗎？引起網友們討論，不少過來人點頭說，放颱風假老闆的確可不支薪。

一名女網友日前在Dcard上分享，上周因為杜蘇芮颱風的緣故，她爽放2天颱風假，加上周末休息2天，她一共連休了4天假，結果這周開會的時候，主管竟然說2天的颱風假如果沒有用自己的特休銷假，那就不會支薪，讓她聽了超級錯愕。

原PO好奇詢問，颱風假被扣薪水是正常的嗎？聽到這個消息以後，本來爽休4天的好心情都沒有了，大家待的公司也都是這樣嗎？

貼文引起網友討論，不少人點頭表示，根據現行法律規定，員工放颱風假，雇主的確可以不支薪。「不支薪但不能扣全勤，雖然我覺得應該要給薪，畢竟颱風天也不是我們願意」、「勞動部條文的確是颱風假可不支薪，公司硬要也沒法子」、「颱風假不是假，本來就可以不支薪」。

另有網友看完猛搖頭說，雖然知道法律就是這樣規定的，但看完了以後覺得台灣勞工很可悲，就算颱風來襲，要賺錢就要冒著危險出門，公司也不會補助車馬費。