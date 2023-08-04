卡努颱風轉向東北東移動，逐漸遠離台灣，氣象專家提醒，因「角隅效應」北部沿海及恆春半島、蘭嶼仍有強陣風。中央氣象局發布陸上強風特報，今蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風；基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風；新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海有9至10級強陣風；台北市、苗栗以南也有較強陣風，提醒民眾出門小心。

中央氣象局今天清晨解除北北基宜陸上颱風警報，4縣市今天也正常上班上課。氣象專家吳德榮提醒，今天卡努導引氣流轉由其南方高壓北側的偏西風主導，向東北東移動，逐漸脫離台灣附近；因「角隅效應」北部沿海及恆春半島、蘭嶼仍有強陣風。

氣象局發布陸上強風特報，今蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風；基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風；新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，台北市、苗栗以南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。