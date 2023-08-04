「2023世界盃電腦應用技能競賽全球總決賽」7月30日在佛州奧蘭多市舉行，來自全球超過40國逾190位選手參賽，賽況激烈。

世界盃電腦應用技能競賽是由科技巨擘微軟（Microsoft）、奧多比（Adobe）與資訊專業認證服務商Pearson VUE/Certiport主辦，素有「資訊界奧運」美譽。每年約有來自122國、超過76萬名選手參賽，經過國內競爭後，脫穎而出的好手前往美國參加總決賽。

今年總決賽中，就讀義民高中的陳秉鴻奪得微軟2016版本Word組金牌，國立台北商業大學的吳承諺榮獲微軟365版本Word組銀牌，致理科技大學的曹景棋則贏得微軟365版本PowerPoint組銅牌。

另外，台北城市科技大學的遠彤拿下微軟2016版本Excel組第10名。

駐邁阿密辦事處長周啟宇8月2日出席頒獎典禮，為台灣選手表現喝采，並代表教育部長潘文忠頒發賀電。周啟宇致詞時表示，每個代表台灣的都是勝利者，鼓勵學生持續精進。

選手們上台領獎時展示中華民國國旗，展現台灣青年學子在電腦應用技能方面的堅強實力。