一名24歲女子小美，透過線上遊戲認識13歲的少年，雙方在線上成為好友，今年3月，小美與少年相約，趁著少年家人不在，前往男方家中，誘惑少年愛撫她，還主動親吻、拉少年手入胸罩內撫胸摸下體等，少年母親發現後大怒提告，法院審理後，依犯妨害性自主罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

根據判決書，24歲的女子小美，於民國111年11月間透過網路遊戲「傳說對決」認識一名13歲少年，雙方成為打怪好友後，再112年3月，小美前往少年住處，相約在一樓見面。

未料小美竟然誘惑少年與她親密接觸一樓內，先騎坐於少年身上，並主動親吻，又以雙手隔著褲子撫摸他的下體，甚至少年之手伸入其胸罩內撫摸自己的胸部及下體，對少年進行猥褻行為。

事後少年母親得知後，立刻報警提告。法官審理後，認定小美年紀尚輕，為滿足一己私欲，竟對未成年人猥褻，對於少年之身心健康與人格發展有不良影響。但並念在坦承犯行，態度良好，但尚未與少年與家人達成調解，處有期徒刑6月，得易科罰金，以1仟元折算1日。可上訴。