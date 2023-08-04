亞馬遜預期本季營收約在1,380億至1,430億美元之間，相當於年增幅9％至13％，反映7月Prime Day會員購物節的強勁業績。華爾街預期本季營收1,382.5億美元。3日盤後亞馬遜股價上漲9.6％。
佔據亞馬遜營業獲利70％的AWS雲端事業營收在上季年增12％至221億美元，高於華爾街預期的218億美元，但較前一季的16％年增幅相比成長減速，是2015年亞馬遜開始公布雲端事業營收以來最低紀錄。
亞馬遜3日公布上季（4至6月）營收1,344億美元，優於華爾街預期，是繼前幾季緩慢成長後首度恢復雙位數百分比成長率。上季EPS經調整後達到0.65美元，比華爾街預期的0.35美元高出將近1倍，堪稱2020年第四季以來最佳表現，證實執行長賈西（Andy Jassy）成本節約政策奏效。
亞馬遜預期本季營收約在1,380億至1,430億美元之間，相當於年增幅9％至13％，反映7月Prime Day會員購物節的強勁業績。華爾街預期本季營收1,382.5億美元。3日盤後亞馬遜股價上漲9.6％。
佔據亞馬遜營業獲利70％的AWS雲端事業營收在上季年增12％至221億美元，高於華爾街預期的218億美元，但較前一季的16％年增幅相比成長減速，是2015年亞馬遜開始公布雲端事業營收以來最低紀錄。
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