亞馬遜預期本季營收約在1,380億至1,430億美元之間，相當於年增幅9％至13％，反映7月Prime Day會員購物節的強勁業績。華爾街預期本季營收1,382.5億美元。3日盤後亞馬遜股價上漲9.6％。

佔據亞馬遜營業獲利70％的AWS雲端事業營收在上季年增12％至221億美元，高於華爾街預期的218億美元，但較前一季的16％年增幅相比成長減速，是2015年亞馬遜開始公布雲端事業營收以來最低紀錄。