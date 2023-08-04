圖為國民黨總統參選人侯友宜參訪明新科大受到學生熱烈歡迎。（資料照,羅浚濱攝）

國民黨總統參選人侯友宜2日結束為期3天的訪日之旅，在松山機場發表談話時強調，會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心。對此，資深媒體人韋安透露，前陣子侯友宜有個已退休的同班同學去看他，侯強調他這次是為國家、人民而戰，再大的困難和壓力都會挺下去。他同學聽完則笑稱侯跟大學時一樣仗義和愛國愛民。

侯友宜日前表示，在訪日過程中，見到許多日本政要、意見領袖都很關心台灣和日本緊密的連結，且包括前首相都關心著台海局勢。侯表示，身為未來要當領導人負責任的態度，他充分表達「用我的生命顧台灣，至死不渝」的立場。侯友宜強調，他向關心台海危機的人強調，將做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心，讓台灣遠離戰爭，世界能夠和平穩定。

對此，韋安今（4）日在臉書提到，前陣子侯友宜一個已退休的同班同學去看他並關心選情，侯當時表示，這次是為了國家人民而戰，再大的困難和壓力都會挺下去，堅持到底。這番回應讓他同學笑稱侯怎麼還是和大學時一樣仗義和愛國愛民。韋安認為，侯友宜公開說，堅定「捍衛中華民國」，而私下也一樣會表露出報效國家不變的忠誠。

韋安說侯友宜在警界時期的成就及屢屢破格升遷，很多是用命換來的。外界批侯人脈關係少、跟許多人都不熟等，正證明侯不擅長經營和交際關係，因此每次破格晉用都「是用命換來的」，而非靠人脈關係。

韋安認為，侯友宜出訪日本主要目的是為了爭取台海和平。顧台灣安全，顧人民性命，如同跟當警察時一樣，就算捨命拚也值得。韋安強調，這是侯友宜從警察職業生涯中養成的習性，為國家、人民的公眾利益，始終有悲愴熱血，隨時願意奉獻犧牲。