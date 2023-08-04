普鴻資訊上半年營運創高，主要來自三大貢獻，1.融合機具備軟/硬體整合及快速回應架構可因應金管會30分鐘內營運不中斷需求，融合機Server獲得各大銀行採用；2.微服務（雲原生）架構可做到雙活及過版不停機，符合金融業客戶期待，帶動產品熱銷；3.來自子公司捷智商訊及轉投資華致資訊亮眼獲利挹注。

今年普鴻研發單位主攻資安產品HSM硬體加解密設備，發展『資安國造』，子公司捷智商訊生成式AI技術，目前已應用於金融業智慧法遵系統，而大數據資料收集暨應用，也普遍運用於洗錢防制系統(AML)中。公司對新技術研發投資、進而推廣金融業應用努力不懈，持續為公司創造高效益。

針對就業市場少子化衝擊及資訊人才短缺狀況，普鴻祭出大幅調薪制度藉以激勵優秀人才，也因薪資成本成長，今年上半年度毛利率較去年同期下滑6個百分點，但盼藉由祭出優於業界的薪酬條件、優質工作環境，能延攬更多菁英人才加入公司行列。