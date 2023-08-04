台達投入充電樁研發、製造與銷售已超過十年，在全球的家用、商用、公共充電領域累積豐富的成功經驗，台達電動車充電方案事業部處長方冠輝表示，身為台灣最早投入電動車充電基礎設施的領導廠商，台達持續關注政策法規和趨勢，不斷精進研發、生產製造與技術服務，本次350kW直流超快充電樁能在最短時間內通過安規、電磁相容、通訊協定等自願性驗證，即為台達技術實力的展現，台達350kW直流超快充電樁順利取得VPC驗證，顯示其安全性、計量準確性皆符合官方標準，可充分協助客戶新建充電站通過用電申請、及早上線營運，同時保障充電站的用電安全及消費者權益。

台達配合電動車電池演進以及市場快充需求推出的350kW直流超快充電樁日前已獲得國際眾多策略夥伴選用，在台灣則首先安裝於國道三號關西服務區，並已通過電能計量檢定，成為全台第一座符合標檢局認證之國道充電站，年底前也會在國道蘇澳、泰安、仁德等服務區設置完成，提供南北往來的電動車與電動巴士快速補電；待2023年第4季於台灣正式上市後，勢必將再提高台灣電動車快充站密度，讓全台電動車主的跨縣市長途旅行更加無縫接軌。

台達表示，350kW直流超快充電樁採用水冷槍線以達到領先業界的540A輸出電流、實現單槍350kW高速充電能力，只需10分鐘即可補充約250到300公里的行駛里程，在結構設計上，350kW直流超快充電樁採用充電樁與電源分櫃式設計，並藉由台達先進的電源技術使電源模組體積得以縮小，不僅讓安裝佔地更精簡，同時增加停車場動線規劃的彈性。

再者，350kW充電樁具有最高96%的電源轉換效率，可有效減少充電過程中的電力損耗。在營運管理方面，350kW超快充電樁符合電動車充電設備電能計量檢定規範，可滿足新設充電站建站要求，充電樁兼容OCPP國際充電通訊協議且內建Ethernet、3G/4G等網路通訊，可與台達及第三方後台系統整合，進行即時充電管理、異常告警與判斷、遠端韌體更新等，便於充電站營運商跨域遠端管理、優化營運效益。