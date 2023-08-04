鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，遭外界質疑有意挑戰2024總統大選，民眾黨參選人柯文哲近日則在節目上表示，郭若參選，就是保送賴清德。對此，國民黨立委洪孟楷更直言，在四腳督的情況下，「民進黨參選人賴清德躺著當選，其他三個人躺著落選。」

洪孟楷昨（3）日在節目《少康戰情室》指出，郭台銘他5月17日的臉書文還在臉書上，那時候開大門、走大路說，「就是要全力支持國民黨參選人侯友宜。」

洪孟楷強調，因為當前有超過6成的民眾希望政黨論替，我們真的希望說整合一切力量下架民進黨，若是出現4腳督的情況，4個總統候選人都躺著選，但只有賴清德是躺著當選，其他人就躺平了。

對於在野目前情勢混亂，洪孟楷也沉痛指出，如果說到最後沒辦法整合，沒辦法把整合的力量匯整，那就是在野的朋友都對不起台灣人民，「因為大家各自有各自的盤算，沒辦法達成6成民眾希望的政黨輪替。」