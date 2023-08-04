為積極響應淨零碳排目標並落實節能減碳行動，攜手證交所於公司治理中心網站之確信機構專區建置無紙化申請作業系統，櫃買中心表示，「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」自本年1月1日起實施後，相關確信機構及人員之認可作業係由確信機構檢具紙本申請書及附件，向櫃買中心及證券交易所提出申請，並經認可後揭示於確信機構專區。

櫃買中心表示，公司治理中心網站之確信機構專區建置無紙化申請作業系統，自本(112)年8月10日起確信機構及人員之認可申請作業，將可透過該系統於線上填具申請書及上傳佐證附件，且通過認可之確信機構及人員名單將由系統自動揭示，改採線上無紙化作業將同時達到提升作業效率及友善環境保護。

櫃買中心提醒未來確信機構提出申請時，應先至公司治理中心之「確信機構專區」頁籤，於「申請與申報」項下點選「註冊帳號」並以英文簡稱為專屬帳號，俾利辦理後續申請及進修時數申報作業；另已於確信機構專區揭示之機構及人員名單則無需重行輸入或調整。