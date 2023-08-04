7月大陸廣州期貨交易所共有7個碳酸鋰期貨合約掛牌上市，但因市場普遍對碳酸鋰期貨價格看跌，碳酸鋰期貨合約上市首日即出現集體下跌，7月鋰鹽價格均價月跌5%，TrendForce認為，目前中國鋰離子電池產業鏈大部分環節產能已出現不同程度的結構性過剩，供應鏈價格處於下行，對供應鏈價格影響最大的鋰金屬價格也逐漸趨於穩定，大幅波動的可能性下降，同時碳酸鋰期貨的上市，也訂定了現貨碳酸鋰價格未來半年至一年的走勢，短期內預計鋰離子電池供應鏈價格整體變化將趨於平穩，但不排除第4季遇市場需求高峰時鋰鹽價格有小幅回漲的可能。

在動力電池方面，據TrendForce研究顯示，7月中國動力電池價格保持平穩，車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價(以下均以人民幣計)與上月基本持平，分別為0.73元/Wh、0.65元/Wh和0.78元/Wh，動力電池市場需求較淡；至於儲能電芯部分，市場需求平穩，伴隨磷酸鐵鋰正極材料價格的下跌，7月儲能電芯均價月跌1%，至0.66元/Wh，目前中國儲能電芯產能過剩，行業競爭加劇，近期中國儲能招標專案電芯報價已低於0.6元/Wh，預計儲能電芯價格將持續緩慢下滑。

在消費電芯方面，7月消費電子市場需求轉弱，電芯廠商降低產能稼動率，但受到鈷金屬價格的小幅上漲影響，電芯價格並未明顯下跌，與上月基本持平，目前鋰鹽、四氧化三鈷原料價格呈現緩慢下跌走勢，較難支撐鈷酸鋰消費電芯成本，加上下游需求平淡，預8月鈷酸鋰電芯將仍持續下行。