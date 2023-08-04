南投縣政府今天上午7點多緊急宣布，該縣仁愛鄉今天停止上班停止上課。縣府並因應南投縣仁愛鄉因豪大雨傳出土石流坍方等災情，上午8點將防災中心提升為2級開設，。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，因仁愛鄉上午雨量實際達300公釐，且多處省道封閉，及縣道坍方，為鄉民安全考量，決定停班停課。

蔡明志指出，受到卡努海颱風影響，各地雨勢持續不斷，水保局發布南投縣土石流紅色警戒7條，黃色警戒76條，中央氣象局發布大豪雨特報，仁愛鄉入夜後陸續傳出土石流坍方災情，縣府已在今（4）日8時將卡努颱風災害應變中心提升2級開設，請警察局，工務處，建設處，農業處，衛生局，後備指揮部派員進駐，進行各項防救災措施。

今年第6號颱風卡努來襲，嚴防各地因颱風帶來豪大雨，繼台東、高雄、嘉義宣布部分山區或離島鄉鎮停班停課後，原本昨晚宣布今天上班上課的南投縣政府，上午7點多也緊急宣布，仁愛鄉今天停止上班停止上課。