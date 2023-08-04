媒體報導，白宮將尋求國會同意透過「外國軍事融資」系統，為台灣提供武器資金，以加快腳步向台灣供應武器。白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國支持台灣自衛立場，會探索適當方式進行。

英國「金融時報」（Financial Times）日前引述2名知情人士指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍援，作為加速向台灣提供武器的部分努力。

倘若獲得國會通過，台灣將首度透過美國納稅人資助的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）獲得軍武。報導指出，白宮擬於本月提交請求。

柯比（John Kirby）今天被問及此事時，不願證實這項報導。但他重申美國立場時指出，美國認真履行基於台灣關係法承諾，持續支持台灣自我防衛。美國政府有不同權限得以落實這項承諾，也會探索適當方式進行。

美國總統拜登（Joe Biden）7月28日才宣布，動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供最多3.45億美元（約新台幣109億元）的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。這是拜登政府首次提供台灣軍事援助。

依據美國2023財政年度國防授權法（NDAA），美國國會授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。法案也授權自2023至2027年，透過美國國務院「外國軍事融資」計畫，提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元。