上季財報公布後Coinbase股價在3日盤後下跌1.1％。今年以來該公司股價漲幅雖達156％，但股價遠低於IPO價格381億美元。

上季虧損主因是總交易量較去年同期銳減57.6％至920億美元，導致上季交易營收年減50％至3.3億美元。另一方面，Coinbase在美國持續面臨政府打壓也阻礙業績成長。美國證交會（SEC）在今年6月控告Coinbase違反證交法，假設證交會勝訴，Coinbase將被迫出售部分事業並限制比特幣及以太幣交易。