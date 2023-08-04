上季財報公布後Coinbase股價在3日盤後下跌1.1％。今年以來該公司股價漲幅雖達156％，但股價遠低於IPO價格381億美元。
上季虧損主因是總交易量較去年同期銳減57.6％至920億美元，導致上季交易營收年減50％至3.3億美元。另一方面，Coinbase在美國持續面臨政府打壓也阻礙業績成長。美國證交會（SEC）在今年6月控告Coinbase違反證交法，假設證交會勝訴，Coinbase將被迫出售部分事業並限制比特幣及以太幣交易。
儘管近來數位資產價格回升，依舊挽救不了美國最大加密幣交易所Coinbase業績。該公司上季營收7.1億美元，淨損9,700萬美元，經調整後每股虧損0.42美元，是連續第六季虧損。
上季財報公布後Coinbase股價在3日盤後下跌1.1％。今年以來該公司股價漲幅雖達156％，但股價遠低於IPO價格381億美元。
上季虧損主因是總交易量較去年同期銳減57.6％至920億美元，導致上季交易營收年減50％至3.3億美元。另一方面，Coinbase在美國持續面臨政府打壓也阻礙業績成長。美國證交會（SEC）在今年6月控告Coinbase違反證交法，假設證交會勝訴，Coinbase將被迫出售部分事業並限制比特幣及以太幣交易。
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