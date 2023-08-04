委內瑞拉選美小姐亞莉安娜（Ariana Viera）外型姣好，2個月前自拍一支「未來喪禮」短片，想不到近日在一場車禍中不幸身亡，得年26歲，離奇的巧合令人看得毛骨悚然。

根據英媒每日郵報 (Daily Mail)報導，亞莉安娜住在美國佛羅里達州，預定10月代表委內瑞拉參加在多米尼加共和國舉行的 2023 年世界拉丁美洲小姐比賽，想不到最近發生憾事，據她的母親維維安·奧喬亞 (Vivian Ochoa) 表示，亞莉安娜7月13日開車前往紐約市的選美比賽途中，疑精神不濟、打瞌睡，不慎猛烈撞上前方的卡車，送醫過程曾二度甦醒，有機會救回，但仍在送往醫院途中死亡。

亞莉安娜的模特兒生涯剛起步，開了一間名為Full House Cleaning的公司，母親受訪時讚賞女兒生前是個善良、總為人著想的人，而亞莉安娜的父親住在祕魯。

網友發現，亞莉安娜在台灣時間5月3日於IG上傳一段自拍的生活短片，發文稱「為我未來的葬禮拍攝自己，因為這樣影片裡總會有我，沒有其他人這樣做。」如今亞莉安娜車禍往生，這段喪禮影片意外預言成真，令人不勝唏噓。