已婚的紫微斗數男老師，愛上年長他12歲的70歲女子，他的妻子找徵信社跟蹤，才發現2人一起出遊並同住飯店，憤而提告求償200萬元，台灣高等法院駁回上訴，認為2人行為已侵害妻子基於配偶關係的身分法益，判決須連帶賠償40萬元確定。

妻子表示，丈夫擁有美國碩士學位，回台後多年來都沒有固定工作，經過她介紹才認識命理老師，得以學習紫微斗數等命理知識。後來丈夫開設紫微斗數課程，擔任授課老師，因此認識他所稱的「非常有錢」的女學生。

妻子說，她在外商公司擔任資深業務經理，平時工作雖繁忙，仍會每天抽空打電話關心丈夫，去年2月起，丈夫常常未接電話，她從消費的信用卡帳單，多次發現丈夫所告知行蹤地點與消費地點不一致，讓她起疑才深入調查。

她氣憤地說，去年在家中還發現酒店、旅館的沐浴用品、漱口水，質問丈夫還被趕出家門，沒想到，丈夫因此立即換鎖，更以母親名義出租房子給「女學生」住，她經調查發現丈夫與女學生不當交往、出遊，故提告求償。

丈夫辯稱，與女學生僅止於師生情誼，並沒有通姦及侵害配偶權的情事，只是因女學生年事已高行動不便，容易踩空摔倒，他出於善意才攙扶大自己12歲的女學生行走，避免她不慎摔倒，否認有婚外情。

台北地院一審勘驗王妻提供的照片發現，有多張女學生可自己行走且行動自如的照片，他的辯詞不可採，他及女學生不避嫌而為親密互動，所為足以破壞王妻婚姻圓滿狀態與幸福，情節非輕，判2人須賠償妻子40萬，上訴後，高院二審判決駁回確定。