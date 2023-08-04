Airbnb上季總訂房天數達1.2億晚，較去年同期增加11％，不及華爾街預期，所幸每晚住宿均價成長。Airbnb原先預期上季每晚住宿均價下滑，但實際結果意外較去年同期增加1％，且與2019年相比增加42％。

Airbnb為了延續成長動能，近日積極增加網站物件刊登量。去年該公司推出新的公寓出租服務，讓更多房東在Airbnb網站刊登租屋廣告。此外，該公司也修改條款降低房東門檻。截至6月為止的一年內，Airbnb網站上的常態刊登物件量增加19％。

英國石油Q2獲利劇減 仍股利大放送
蘋果上季營收恐創2016年來最大跌幅
美債本季發行額 將創歷年同期新高
#Airbnb #億美元 #較去年同期 #華爾街 #網站