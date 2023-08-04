度假租屋網站Airbnb上季（4至6月）淨利6.5億美元，較去年同期暴增72％且遠勝過華爾街預期的5.4億美元，是歷年同期最高紀錄。上季營收也年增18％，至25億美元，優於華爾街預期，主因是疫情後旅遊需求復甦推動住宿價格上漲。