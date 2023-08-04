Airbnb上季總訂房天數達1.2億晚，較去年同期增加11％，不及華爾街預期，所幸每晚住宿均價成長。Airbnb原先預期上季每晚住宿均價下滑，但實際結果意外較去年同期增加1％，且與2019年相比增加42％。
Airbnb為了延續成長動能，近日積極增加網站物件刊登量。去年該公司推出新的公寓出租服務，讓更多房東在Airbnb網站刊登租屋廣告。此外，該公司也修改條款降低房東門檻。截至6月為止的一年內，Airbnb網站上的常態刊登物件量增加19％。
度假租屋網站Airbnb上季（4至6月）淨利6.5億美元，較去年同期暴增72％且遠勝過華爾街預期的5.4億美元，是歷年同期最高紀錄。上季營收也年增18％，至25億美元，優於華爾街預期，主因是疫情後旅遊需求復甦推動住宿價格上漲。
Airbnb上季總訂房天數達1.2億晚，較去年同期增加11％，不及華爾街預期，所幸每晚住宿均價成長。Airbnb原先預期上季每晚住宿均價下滑，但實際結果意外較去年同期增加1％，且與2019年相比增加42％。
Airbnb為了延續成長動能，近日積極增加網站物件刊登量。去年該公司推出新的公寓出租服務，讓更多房東在Airbnb網站刊登租屋廣告。此外，該公司也修改條款降低房東門檻。截至6月為止的一年內，Airbnb網站上的常態刊登物件量增加19％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。