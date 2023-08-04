氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(4日5時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，今(4)日起中颱「卡努」導引氣流轉由其南方的高壓北側的偏西風主導，向東北東移動，逐漸脫離台灣附近；因「角隅效應」北部沿海及恆春半島、蘭嶼仍有強陣風；「西南季風」緊隨在後，下週一(7日)前、大氣不穩定，形成連日多雨的條件，應特別注意。

吳德榮表示，觀測資料顯示：今(4日)晨5：20雷達回波合成圖顯示，海溫已因「卡努」滯留打轉，海水混合而降低，不利其強度維持，內眼牆盡散。

吳德榮說，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(4日)受「卡努」外圍環流影響，迎風面北台灣仍有局部陣雨，中南部雨勢加大，尤其山區；背風面東半部受影響小、氣溫偏高，有焚風發生；因「角隅效應」北部沿海及恆春半島、蘭嶼仍有強陣風。各地區平地氣溫：北部25至30度，中部24至33度，南部26至33度，東部24至37度。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，明(5)日起至下週一(7日)「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部午後常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應特別注意。下週二至週四(8至10日)各地晴朗炎熱，午後仍有局部大雷雨發生的機率。